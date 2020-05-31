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ABD'de tansiyon yükseliyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York'tan Los Angeles'a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti. Ülkede en az 8 eyalette destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrılırken, 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 09:24
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ABD'de tansiyon yükseliyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı.

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ABD'de tansiyon yükseliyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Protestolarda göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdılar.

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ABD'de tansiyon yükseliyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Cumartesi akşamı ülkedeki en az 8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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ABD'de tansiyon yükseliyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Beyaz Saray önünde öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde de devam eden olaylarda, polisle yüzlerce gösterici arasındaki gergin anlar yaşandı.

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ABD'de tansiyon yükseliyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kentte Ulusal Muhafızların göreve çağrılırken, söz konusu muhafızların Beyaz Saray çevresinde konuşlanarak polisin yanında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.