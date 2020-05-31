ABD'de tansiyon yükseliyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York'tan Los Angeles'a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti. Ülkede en az 8 eyalette destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrılırken, 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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