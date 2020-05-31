31 Mayıs 2020, Pazar
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ABD'de insanlık dramı yaşanıyor! Gözünden vuruldu

'de polisle eylemciler arasında insanlık dramı yaşanıyor. ABD polisinin acımasız tavrı, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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ABD'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR! GÖZÜNDEN VURULDU

'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen Geroge Floyd için başlayan protestolar, ülkenin birçok eyaleti ve kentine yayıldı. Minneapolis'te protestoları takip eden foto muhabir Linda Tirado (37), polis tarafından atılan plastik mermi ile gözünden vuruldu. Tirado'nun koruyucu gözlük kullandığı ancak vurulmadan önce yaşanan arbedede düşürdüğü aktarıldı.

'GAZETECİYİM DİYE BAĞIRDIM'
Tirado, fotoğraf çektiği sırada vurulduğunu ve gözünden akan kanı hissettiğinde, "Gazeteciyim" diye bağırdığını belirtti. Göstericilerin Tirado'yu bulunduğu noktadan uzaklaştırdığı ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı aktarıldı.

'SOL GÖZÜMDE KALICI KÖRLÜK OLACAK'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tirado, sol gözünde kalıcı körlük olduğunu ifade ederek, "Sol gözümde kalıcı olarak körüm. Doktorlar 6 hafta işe dönmemi kesinlikle istemiyorlar. Kesinlikle duman ya da gaza yakın olmamam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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