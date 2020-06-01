Japonya'nın İbaraki eyaletinde korkutan deprem
Son dakika haberleri... Japonya Meteoroloji Ajansı, İbaraki eyaletinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgede paniğe neden olan depremin büyüklüğü 5,3 olarak açıklandı.
Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki olan 5,3 şiddetindeki deprem, 100 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle sabah 06.02'de meydana gelen deprem, çevre eyaletler Toçigi, Gunma, Saitama'da da hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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