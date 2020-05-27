27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den G7 Zirvesi ısrarı! Beyaz Saray'dan 'hepinizi koruruz' açıklaması

ABD'den G7 Zirvesi ısrarı! Beyaz Saray'dan 'hepinizi koruruz' açıklaması

Sözcüsü Kayleigh McEnany, daha önce yüz yüze gerçekleştirilmesi iptal edilerek video konferans ile planlanan 'nin bu yıl Beyaz Saray'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü, "Beyaz Saray'daki insanları koruduğumuz gibi dünya liderlerini de koruyacağız" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
ABD'DEN G7 ZİRVESİ ISRARI!

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan , bu yıl G7 Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kovid-19 önlemlerine karşı, zirvenin planlandığı gibi 'da yapılacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, zirvenin ABD'de yapılacağını ifade ederek, "Beyaz Saray'daki insanları koruduğumuz gibi dünya liderlerini de koruyacağız" dedi. Salgın nedeniyle durdurulan faaliyetlerin yeniden başlamasına "en güzel örnek" olarak 'nin düzenlenmesinin gösterilebileceğini dile getiren McEnany, "Başkan yeniden açılma konusunda G7 Zirvesi'nin Beyaz Saray'da gerçekleştirilmesinden daha güzel bir örnek düşünmüyor" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, zirveye katılacak liderlerin korunacağını vurgulayarak, "Bunun olmasını istiyoruz, olacağını düşünüyoruz ve şu ana kadar yabancı liderler de bu fikre katılıyor" dedi.

Mart ayında yapılan açıklamada, yüz yüze planlanan G7 Zirvesi'nin virüs salgını nedeniyle video konferans yolu ile gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA