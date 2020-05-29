Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Oktay, Libya konusunda Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini de dile getirdi.

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