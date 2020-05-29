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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya açıklaması

Sn dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konusunda 'nin bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini söyledi. Oktay, hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN LİBYA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Oktay, konusunda 'nin bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini de dile getirdi.

Detaylar gelecek....

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