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Son dakika: ABD'de şüpheli vatandaşı öldüren polis hakkında karar verildi

Son dakika haberleri... 'de siyahi 'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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O POLİS HAKKINDA KARAR VERİLDİ

'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir şüpheli, polis tarafından öldürülmüştü.

ABD'de siyahi 'un boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis Derek Chauvin'in tutuklandığı bildirildi.

Detaylar gelecek....

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