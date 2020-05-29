29 Mayıs 2020, Cuma
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Pakistan: İkinci Hint İHA'sını düşürdük

, kendi kontrolündeki ve Keşmir'de 'a ait olduğunu iddia ettiği insansız hava aracını () düşürdüğünü duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2020
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PAKİSTAN: İKİNCİ HİNT İHA'SINI DÜŞÜRDÜK
Ordudan yapılan açıklamaya göre, ve Keşmir'in Kanzalvan bölgesinde Kontrol Hattı'nı 700 metre ihlal eden askerler tarafından vurularak düşürüldü.

medyasının yetkilerine dayandırdığı bilgiye göre, 3 gün arayla düşürülen ikinci İHA'nın da bölgedeki Pakistan askeri varlığını fotoğrafladığı ifade edildi.

Üç gün önce de Kontrol Hattı'nın Sankh bölgesinde sınırı 650 metre ihlal ettiği iddia edilen bir İHA düşürülmüştü.

Pakistan, geçen ay da aynı bölgede bir İHA düşürdüğünü duyurmuştu.

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