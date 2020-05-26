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ABD'de siyahi bir vatandaşı boğarak öldüren polislerin işlerine son verildi

'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan George Floyd bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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ŞÜPHELİYİ ÖLDÜREN POLİSLER KOVULDU

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahiyi gözaltına alırken ölümüne neden olan polislerin işine son verildi.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak ''Bu doğru bir karar'' ifadesini kullandı.

Vatandaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı Floyd, dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvarmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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AKILLARA ERİC GARNER GELDİ

Floyd'un gözaltına alınma şekline tepki gösteren Belediye Başkanı Frey, Facebook hesabından siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika'da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini paylaşmıştı.

Bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd'a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz'unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.

Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Eric Garner'ın son sözü "Nefes alamıyorum" ifadesi, ülke genelinde siyahilere karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde en önemli sloganlardan biri haline gelmişti.

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