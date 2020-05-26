İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 bin 955'e yükseldi
İtalya, koronavirüs salgınında 26 Mayıs'ın rakamlarını açıkladı. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise bugün 2 bin 677'lik artışla 144 bin 658'e çıktı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi.
Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 358'lik düşüşle 52 bin 942'ye geriledi.
İYİLEŞENLERİN SAYISI ARTIYOR
Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 230 bin 555'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 397 oldu.
İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 677'lik artışla 144 bin 658'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi. Bugünle birlikte üst üste üçüncü günde, günlük ölü sayısı 100'ün altında kaldı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş de sürüyor. Dün 541 olan sayı, bugün 521'e geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 539 bin 927 test yapıldı.
Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 22 oldu.
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