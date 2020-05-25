Pakistan'da düşen uçakla ilgili önemli gelişme!

Pakistan'ın Lahor kentinden Karaçi kentine sefer yapan Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Airbus A320 tipi PK-8303 uçuş kodlu yolcu uçağı, geçtiğimiz gün Jinnah Uluslararası Havaalanı'na yakın bir noktada yerleşim bölgesine düştü. 97 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Avrupa merkezli çok uluslu bir havacılık şirketi Airbus'tan açıklama geldi. Şirket, Karaçi kentine düşen uçakla ilgili 'bağımsız' incelemelerde bulunmak üzere bir ekip gönderdiği ve ekibin bugün Karaçi'e varacağını duyurdu.

EKİBİN GELİŞİ NEDENİYLE KAZA NOKTASINDAKİ ÇALIŞMALAR DURDU

Pakistan medyası, Airbus'ın gönderdiği ekibin gelişi nedeniyle kaza yerinde yapılan inceleme ve çalışmaların durdurulduğunu duyurdu. Airbus ekibine, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ve Air France yetkililerinin de incelemeleri yerinde takip edecekleri ifade edildi.

'MOTOR ARIZASI' İNCELENECEK

Pakistan medyasındaki haberlerde, uçağın pilotunun iniş yapmayı denediği ancak başarılı olamaması sonucu uçağın motorlarının piste temas ettiği belirtildi. Pilotun tekrar uçağı indirme denemesinde ise piste yaklaştığı sırada motorların durması ile uçağın irtifa kaybederek yerleşim bölgesine düştüğü ifade edildi. Söz konusu olayda, pilotun kuleyi 'iniş takımlarının açılmaması ya da bir arızanın meydana geldiği' konusunda bilgilendirmediği öne sürülmüştü. Airbus ekibinin, 'motor arızası' konusuna odaklanacağı ve incelemelerini bu mercek altında yürüteceği bildirildi.