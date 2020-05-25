Son dakika: İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 451’e yükseldi
Son dakika haberine göre İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 7 bin 451’e yükseldi. Öte yandan türbeler bugün yeniden ziyarete açıldı.
İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 34 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 7 bin 451'e çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 2 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 137 bin 724'e ulaştığını açıkladı.
İRAN'DA TÜRBELER YENİDEN AÇILDI
İran'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan türbeler bugün yeniden ziyarete açıldı.
Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nun aldığı kararla yeniden açılan türbelerdeki ziyaretler avluyla sınırlı yutulurken, iç mekânlar kapalı kalmaya devam edecek. Ayrıca, salgın riski devam etmesi nedeniyle türbe ziyaretleri, sabah gün ağdırdıktan bir saat sonra ile gün batımından bir saat önceye kadar kısıtlandı. Şiilerin büyük önem verdiği Mehşed kentindeki İmam Rıza Türbesi ile Kum kentinde yer alan Hz. Fatıma-ı Masume Türbesi de bugün ziyarete açıldı. Söz konusu iki türbe yer yıl milyonlarca yerli ve yabancı tarafından ziyaret ediliyor.
İlk koronavirüs vakasının 19 Şubat'ta tespit edildiği İran'da, salgınla karşı alınan tedbirler kapsamında türbeler mart ayında ziyarete kapatılmıştı. Ülkede bugüne dek 135 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 7 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.
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