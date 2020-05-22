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Son dakika: Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü

Son dakika haberi...’na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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PAKİSTAN'DA ULUSLARARASI HAVAYOLLARI’NA AİT BİR UÇAK DÜŞTÜ

'na ait bir yolcu uçağının, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan Havayollarına ait uçakta 107 yolcu bulunuyordu.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Airbus 320 serisi yolcu uçağı inmesine 1 dakika kala, ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi'de yerleşim bölgesinin üzerine düştü.

Düşen yolcu uçağında 107 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.

Ayrıntılar geliyor...

Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü | Video PAKİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜ | VİDEO

Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü | Video PAKİSTAN'DA ULUSLARARASI HAVAYOLLARI’NA AİT BİR UÇAK DÜŞTÜ | VİDEO

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