Son dakika: Pakistan'da Uluslararası Havayolları’na ait bir uçak düştü
Son dakika haberi...Pakistan Uluslararası Havayolları’na ait bir uçağın, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Düşen uçakta 107 yolcu vardı.
Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, ülkenin Karaçi kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan Havayollarına ait uçakta 107 yolcu bulunuyordu.
Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Airbus 320 serisi yolcu uçağı inmesine 1 dakika kala, ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi'de yerleşim bölgesinin üzerine düştü.
Düşen yolcu uçağında 107 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.
Ayrıntılar geliyor...
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