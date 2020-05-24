Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Ölü sayısı 99 bine yaklaştı
Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1010 artarak 98 bin 706'ya yükseldi. ABD'yi, Rusya'yı geride bırakarak 2. sıraya yükselen Brezilya 349 bin 113 vaka, Rusya 344 bin 481 vaka ve İspanya 282 bin 370 vakayla izliyor.
ABD, koronavirüs salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 281 artarak 1 milyon 668 bin 493'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1010 artarak 98 bin 706'ya çıktı.
ABD'yi, Rusya'yı geride bırakarak 2. sıraya yükselen Brezilya 349 bin 113 vaka, Rusya 344 bin 481 vaka ve İspanya 282 bin 370 vakayla izliyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 369 bin 656 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 112 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 107 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyona, iyileşen hasta sayısı ise 447 bine yaklaştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD, lazer silahını denedi
- Bayram namazı sosyal mesafesiz kılındı
- Netanyahu hakim karşısında
- Trump'ın golf keyfi tepki çekti!
- Sudan’da bayram namazı yasak dinlemedi!
- Rusya’da son 24 saatte binlerce yeni vaka görüldü
- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un şaşırtmaya devam ediyor
- İran'da korkutan deprem!
- New York Times'tan tarihi "korona" manşeti!
- Trump'ın önerdiği ilaçlar hakkında flaş gelişme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram namazı yerine hangi namaz kılınır? Duha (kuşluk) namazı vakti ne zaman, nasıl kılınır? Kaç rekat?
- Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
- Son dakika: Yarın camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet'ten açıklama!
- Bugün teravih var mı? Arefe günü teravih namazı kılınır mı? 2020 son teravih namazı ne zaman?
- Son dakika: THY tarih verdi! Uçuşlar ne zaman açılacak? İç hat ve yurt dışı uçak uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri