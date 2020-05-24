HaberlerGaleri100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti
100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti
Coronavirüs salgını dünya etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya gelinden vaka sayısı 5 milyonu aşarken hayatını kaybedenleri sayısı ise 340 bini geçti. Virüste en ağır kaybı yaşayan ABD'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı (98 bini aştı) aktif vaka sayısı ise 1 milyondan fazla... Tüm bu yaşananlara rağmen ABD Başkanı Donald Trupm ise sahibi olduğu tesise gider golf oynaması tartışmalara neden oldu.
Giriş Tarihi: 24.05.2020 17:00Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 17:07