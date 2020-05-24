100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti

Coronavirüs salgını dünya etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya gelinden vaka sayısı 5 milyonu aşarken hayatını kaybedenleri sayısı ise 340 bini geçti. Virüste en ağır kaybı yaşayan ABD'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı (98 bini aştı) aktif vaka sayısı ise 1 milyondan fazla... Tüm bu yaşananlara rağmen ABD Başkanı Donald Trupm ise sahibi olduğu tesise gider golf oynaması tartışmalara neden oldu.