24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti

100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti

Coronavirüs salgını dünya etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya gelinden vaka sayısı 5 milyonu aşarken hayatını kaybedenleri sayısı ise 340 bini geçti. Virüste en ağır kaybı yaşayan ABD'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine yaklaştı (98 bini aştı) aktif vaka sayısı ise 1 milyondan fazla... Tüm bu yaşananlara rağmen ABD Başkanı Donald Trupm ise sahibi olduğu tesise gider golf oynaması tartışmalara neden oldu.

Giriş Tarihi: 24.05.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 17:07
  • 1
  • 12
100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti

Koronavirüs salgınında büyük kayıpların yaşandığı ABD'de virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bini geçti.

  • 2
  • 12
100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti

Pek çok eyalette kısıtlamaların gevşetilmesi sonrası, ABD Başkanı Trump, Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine giderek golf oynadı.

  • 3
  • 12
100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti

ABD Başkanı'nın Demokrat rakibi Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Trump'ın golf oynamasına eleştirilerde bulundu.

  • 4
  • 12
100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti

TRUMP KISITLAMALAR GEVŞETİLİNCE GOLF OYNAMAYA GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, birçok eyalette Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği günlerde uzun bir aradan sonra ilk kez Virginia'da kendisine ait olan golf tesisine gitti.

  • 5
  • 12
100 bin kişinin coronavirüs nedeniyle öldüğü ABD'de Trump'ın golf keyfi tepki çekti

Tesiste birkaç saat geçiren ve muhafazakar medyanın "ülkenin normale dönüş sürecine destek" sinyali olarak yorumladığı ziyaret, ana akım liberal medyada ve Demokratlarda tepkiye neden oldu.