Son dakika: Trump'ın önerdiği ilaçlar hakkında flaş gelişme! "Ölüm oranını artırıyor"
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump tarafından, koronavirüse (Covid-19) karşı etkili olduğu iddiasıyla önerilen Klorokin ve Hidroksiklorokin ilaçlarının hastalara iyi gelmediği, hatta ölüm oranını artırdığı belirtildi.
İngiltere'nin başkenti Londra merkezli tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'tavsiye' edilen ve Trump'ın koronavirüsten korunmak için her gün aldığını iddia ettiği ilaçlar ölüm oranını artırıyor.
İLAÇLAR TEDAVİDE ETKİSİZ
Lancet'teki makaleye göre, ABD Başkanı Trump'ın iddiasının aksine Klorokin ve Hidroksiklorokin ilaçları Covid-19 tedavisinde bir etki göstermiyor, hatta ölüm oranını artırdığı düşünülüyor. Dergideki makalede, bu ilaçların tedavide kullanılmaya başlanmasıyla ölüm oranının yüzde 16'dan yüzde 18'e yükseldiği ifade edildi. Bu ilaçları almayan corona virüs hastalarının ölüm oranının ise yüzde 9'da kaldığı belirtildi.
TRUMP: VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN İLACI ALIYORUM
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında virüsten korunmak için Hidroksiklorokin ilacını aldığın�� ifade etmişti.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bunu kesinlikle doğrulayabilirim. Başkanın kendisinin de söylediği gibi ilacı alıyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump, söz konusu ilaca dair yaptığı açıklamada, "İlacı alan kaç kişi olduğunu bilseydiniz çok şaşırırdınız. Ön cephede çalışanlar, birçoğu alıyor" dedi.
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