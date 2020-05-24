Davaya katılmama talebi reddedilmişti! Netanyahu hakim karşısında
İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle açılan davada yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor. Öte yandan İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken polis helikopteri de havadan destek sağladı.
İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu'nun davası, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmeye başlandı.
İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.
Çok sayıda bakan ve milletvekili, Netanyahu'ya destek vermek için mahkemeye geldi.
Netanyahu, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, polisle savcıların kendisine komplo kurduğunu iddia ederek, duruşmanın canlı yayımlanmasını istedi.
İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken polis helikopteri de havadan destek sağladı.
NETANYAHU KARŞITLARI VE DESTEKÇİLERİ GÖSTERİ DÜZENLEDİ
Duruşma öncesi Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde gösteri düzenleyen muhalifler, Netanyahu'yu istifaya davet etti.
Netanyahu taraftarları ise mahkeme yakınında toplanarak İsrail Başbakanı'na destek verdi.
2 Mart'ta yapılan erken genel seçimin ardından kurulan yeni koalisyon hükümetinin başına geçen ve İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten siyasetçi olan Netanyahu'nun yargılanmasının uzun süreceği belirtiliyor.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.
Netanyahu, Meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuş ancak yeterli desteği bulamayınca başvurusunu geri çekmişti. Bunun üzerine Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iddianameyi 28 Ocak'ta mahkemeye göndermişti.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen önlemler nedeniyle Netanyahu'nun 17 Mart'ta yapılması planlanan duruşması bugüne ertelenmişti.
Kudüs Bölge Mahkemesi, 20 Mayıs'ta Netanyahu'nun çeşitli gerekçeler göstererek duruşmaya katılmama talebini reddetmişti.
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