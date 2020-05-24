New York Times'tan corona virüs manşeti! Ölenlerin isimlerini ve öykülerini yayınladı
Korona virüsün (Covid-19) ağır bedeller ödettiği ABD'de ölü sayısı 100.000'e yaklaştı. Ülkenin en önemli gazetelerinden New York Times, tarihi bir manşet ile okuyucularının karşısına çıktı. Gazete, hayatını kaybeden 1000 kişinin ismi ve öykülerini yayınladı.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, koronavirüs nedeniyle ABD'de can kaybı sayısının 100 bine yaklaşması üzerine, hayatını kaybedenlerin isimlerini ön sayfasına taşıdı.
New York Times'ın ses getiren manşetinde, hayatını kaybeden 1000 kişinin ismi yer alırken, isimlerle birlikte bu kişilerin kısa hayat öykülerine de yer verildi.
Gazete üst başlık olarak, 'Onlar sadece listede bir isim değillerdi, onlar bizdi' ifadelerini kullandı.
Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi. Landon, "Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık" ifadesini kullandı.
Ancak Landon, kendisi ve meslektaşlarının, insanların genel olarak her gün vaka sayıları gibi sayıların açıklanıyor olmasından yorgun olduklarının farkında olduklarını belirtti ve "Dönüm noktasının yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Sayıları hesaba katarak bunun başka bir yolu olduğunu denememiz gerektiğini biliyorduk. Hayatını kaybeden bu insanlarda ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyiz, yaşadıkları hayatların ülkemiz adına ne anlam ifade ettiğini belirtebilirdik." dedi.
Yayımlanmaya başladığı 1851 yılından beri New York Times, yıllar sonra ilk kez haberinde modern anlamda başlık kullanmadı.
New York Times'ın ön sayfasında yer alan isimler ve yanlarında yer alan hikayelerden bazıları şu şekilde:
Angeline Michalopulos, 92 – "Hiçbir zaman şarkı söylemekten ve dans etmekten korkmadı."
Lila Fenwick, 87 – "Harvard Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ilk siyah kadın."
Romi Cohn, 91 – "56 Yahudi aileyi Gestaponun elinden kurtardı."
April Dunn, 33 – "Engelli hakları savunucusu."
Frank Gabrin, 60 – "Eşinin kollarında ölen acil servis doktoru."
Skylar Herbert, 5 – "Michigan'ın en genç korona kurbanı."
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.
Şimdiye kadar 367 bin 936 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 9 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 154 binden fazla vakayla New Jersey ve 105 binden fazla vakayla Illinois takip ediyor.
ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyona, iyileşen hasta sayısı da 404 bine yaklaştı.
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