24 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: ABD, Pasifik'te lazer silahını denedi

Son dakika haberi... donanması, 'nda drone (İnsansız Hava Aracı) ve küçük deniz araçlarına karşı savunma kabiliyeti sunması için geliştirdiği lazer silahını test etti. 'ın komutanı Yüzbaşı Sanders, "İHA'lar ve küçük deniz araçları üzerinde testler yaparak, ABD Donanması'nın yeni silahı, katı hal lazerinin sınırlarını öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2020 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020
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ABD, LAZER SİLAHINI DENEDİ

Donanması, bir süredir geliştirmekte olduğu lazer silahını 'nda insansız hava aracı üzerinde denedi. amfibi sınıfı nakliye gemisini üzerine yerleştirilen 'Solid-state laser' olarak adlandırılan silahın testi başarı ile geçtiği açıklandı.



SANİYELER İÇİNDE YOK EDİYOR

Amfibi sınıfı bir nakliye gemisi olan USS Portland (LPD-27) üzerinde konuşlandırılan ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yüksek enerji sınıfı bir 'solid-state laser', yani katı hal lazeri insansız bir hava aracını saniyeler içinde yok ediyor.

USS Portland'ın komutanı Yüzbaşı Sanders, "İHA'lar ve küçük deniz araçları üzerinde testler yaparak, ABD Donanması'nın yeni silahı, katı hal lazerinin sınırlarını öğreneceğiz" şeklinde konuştu.



EN EŞSİZ SİSTEMLERDEN

Sanders, geliştirdikleri sistemi için, Deniz Kuvvetleri'nin şimdiye kadar test ettiği en eşsiz sistemlerden biri olduğunu söylüyor. Lazerin gelecekteki silah sistemleri için ön ayak olduğunu düşünen yüzbaşı, deniz savaşlarını artık çok farklı boyutlara taşıdıklarını da ekledi.

ÇİN'İN UZUN MENZİLLİ FÜZELERİ İLE ARTAN TEHDİTLER HAREKETE GEÇİRDİ

Donanmanın açıklamasına göre, bu yeni lazer sınıfı silahların geliştirilmesinde, özellikle Çin'in uzun menzilli füzelerinden korunma, artan tehditler rol oynuyor.

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