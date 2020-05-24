24 Mayıs 2020, Pazar
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Sudan’da bayram namazı yasak dinlemedi!

'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen mescit ve meydanlarda toplu ibadet yasağına rağmen yüzlerce kişi, Ramazan Bayramı namazını açık alanlarda kıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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SUDAN’DA BAYRAM NAMAZI YASAK DİNLEMEDİ!

Başkent Hartum'un Batı Cıreyf bölgesindeki bir meydanda bir araya gelen yüzlerce Müslüman toplu olarak bayram namazlarını eda etti.

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