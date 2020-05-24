Sudan’da bayram namazı yasak dinlemedi!
Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen mescit ve meydanlarda toplu ibadet yasağına rağmen yüzlerce kişi, Ramazan Bayramı namazını açık alanlarda kıldı.
Başkent Hartum'un Batı Cıreyf bölgesindeki bir meydanda bir araya gelen yüzlerce Müslüman toplu olarak bayram namazlarını eda etti.
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