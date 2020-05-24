24 Mayıs 2020, Pazar
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İran'ın güneybatısında 5,2 büyüklüğünde deprem

'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dogonbedan ilçesi olan 5,2 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.41'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Fars, Buşehr ve Huzistan gibi çevredeki eyaletlerden de hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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