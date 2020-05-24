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Rusya’da son 24 saatte 8 bin 599 yeni koronavirüs vakası

’da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 344 bin 481’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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RUSYA’DA SON 24 SAATTE BİNLERCE YENİ VAKA GÖRÜLDÜ

'da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 344 bin 481'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 599 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 344 bin 481'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 153 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 541'e ulaştığını açıkladı.

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