Son dakika: Elazığ'da bayram sabahı korkutan deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ Sivrice'de 3.7 büyüklüğünde, 6.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, saat 04:45'te Elazığ'da Kamışlık Sivrice bölgesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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