24 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Elazığ'da bayram sabahı korkutan deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; ve Araştırma Enstitüsü, Sivrice'de 3.7 büyüklüğünde, 6.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2020
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ELAZIĞ'DA BAYRAM SABAHI KORKUTAN DEPREM

'nde yer alan bilgiye göre, saat 04:45'te 'da Kamışlık Sivrice bölgesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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