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Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık Ebu Hureyre köyünü yok etti

Bilim insanları tarafından son dönemlerde yapılan araştırma sonucunda, 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, 'de ilk çiftçilerin yaşadığı düşünülen köyünü yok ettiği bulgusuna ulaşıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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13 BİN YILLIK KÖY PATLAMAYLA YOK OLDU

Bilim insanları, yaklaşık 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, 'nin köyünü tamamen yok ettiğine ilişkin bulgulara ulaştı.

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