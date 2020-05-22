Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık Ebu Hureyre köyünü yok etti
Bilim insanları tarafından son dönemlerde yapılan araştırma sonucunda, 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, Suriye'de ilk çiftçilerin yaşadığı düşünülen Ebu Hureyre köyünü yok ettiği bulgusuna ulaşıldı.
Bilim insanları, yaklaşık 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, Suriye'nin Ebu Hureyre köyünü tamamen yok ettiğine ilişkin bulgulara ulaştı.
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