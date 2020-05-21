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Son dakika: İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya yükseldi. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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İTALYA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

İtalya'da 3 aydır devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1792'lik düşüşle 60 bin 960'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 228 bin 6 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 278'lik artışla 134 bin 560'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 156 artarak 32 bin 486'ya ulaştı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 676 olan sayı, bugün 640'a geriledi.

Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 243 bin 398 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 65 oldu.

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