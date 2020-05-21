Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 28 bin 215'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı 530 artarak 63 bin 858 oldu.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 28 bin 215'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1735 artışla 218 bin 679'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 1745'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 583 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 43 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 530 artarak 63 bin 858 oldu.
Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 83 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 17 bin 870'e, bakımevlerinde 10 bin 345'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 215'e çıktı.
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