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Hafter'e çok ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi

Son dakika haberi.... ordusu, BAE'nin milislerine temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi 5 hava savunma sisteminin bugün imha edildiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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HAFTER'E ÇOK AĞIR DARBE! HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, topçu birliklerinin başkent Trablus'un güneydoğusundaki Suk el-Ehad bölgesinde, BAE'nin milislerine temin ettiği bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini daha imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçları ve topçu birliklerinin Terhune'de 3, Vişke bölgesinde bir ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Hafter'e çok ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi HAFTER'E ÇOK AĞIR DARBE! HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerden kurtarmıştı.

Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.

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