Son dakika: Libya ordusu: 3 Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi
Son dakika haberine göre; Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.
Libya ordusu, BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.
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