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Son dakika: Libya ordusu: 3 Rus yapımı hava savunma sistemi imha edildi

Son dakika haberine göre; ordusu, 'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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LİBYA ORDUSU: RUS YAPIMI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ...

ordusu, 'nin Hafter milislerine temin ettiği 3 Rus yapımı hava savunma sistemini daha imha ettiklerini açıkladı.

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