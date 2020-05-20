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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 183'e yükseldi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 183'e, vaka sayısı ise 126 bin 949'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020
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İRAN'DA KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYBI 7 BİN 183'E YÜKSELDİ

devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 183'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 346 artarak 126 bin 949'a ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 673'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 98 bin 808 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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