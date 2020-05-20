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Kosova'da beyzbol topu büyüklüğünde dolu şoku

'da Türklerin çoğunlukta yaşadığı Mamuşa kasabasında avuç içi büyüklüğünde yağdı. büyüklüğündeki dolu yağışı kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BEYZBOL TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU ŞOKU

Kosava'da dün gece ender görülen kuvvetli meteorolojik olaylar yaşandı. Türklerin yoğun yaşadığı Mamuşa kasabasında havanın ani sıcaklık değişimine uğramasıyla birlikte sert yağışı görüldü. büyüklüğündeki dolu yağışı kentte zarara neden oldu.

Kosova'da beyzbol topu büyüklüğünde dolu şoku | Video KOSOVA'DA BEYZBOL TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU ŞOKU | VİDEO


Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi , akşam saatlerinde başlayan fırtınanın ardından avuç içi büyüklüğünde dolu yağdığını söyledi.

5 bin nüfusluk Mamuşa'nın tarımcılıkla uğraştığını ve seraların delik deşik olduğunu söyleyen Krasniç, çok sayıda aracın da camlarının kırıldığını söyledi. Krasniç dolu yağışının yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.

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