Libya'dan İtalya'da çıkan haberlere Türkiye resti
İtalyan basını Libya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşmaya çok benzeyen bir anlaşmayı İtalya ile de yaptığını duyurdu. Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ile iş birliği egemenliğimizden doğan tabii hakkımızdır. Trablus ile Ankara arasındaki yardımlaşma uluslararası yasalara da uygundur." denildi.
Libya Hükümeti'nin, daha önce Türkiye ile imzaladığı mutabakatlara benzeyen yeni bir anlaşmayı başka bir ülkeyle de yapmaya yakın olduğu iddia edildi.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Stampa'nın Birleşmiş Milletlere yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Libya'nın yeni bir stratejik ortakla askeri bir anlaşma yaparak yeni kazanımlar elde etmeye yakın olduğu ve bu anlaşmanın Libya Başkanlık Konseyi ile Türkiye arasındaki anlaşmaya çok benzediği" belirtildi.
LİBYA'DAN TÜRKİYE RESTİ
Libya hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Yarbay Salahiddin en-Nemruşi, Libya hükümeti ve Türkiye arasındaki iş birliğinin şeffaf ve açık bir şekilde uygulandığını söyledi.
Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu sosyal medya hesabı Facebook'ta yayınlanan yazılı açıklamasında Nemruşi, "Libya hükümeti olarak NATO üyesi Türkiye ile iş birliği egemenliğimizden doğan tabii hakkımızdır. Trablus ile Ankara arasındaki yardımlaşma uluslararası yasalara da uygundur." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile yapılan anlaşmaların; Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Rusya'nın darbeci Halife Hafter'e desteklerine tepki olarak gerçekleştiğini vurgulayan Nemruşi, şunları kaydetti:
"Savaş suçlusu Hafter, iktidarı ele geçirmek için saldırılarını sürdürmekte tereddüt etmiyor. İşlediği bunca suçlar ve yaptığı katliamlara rağmen başarısız oldu."
"LİBYA PETROLLERİNİN TEKRAR AKMASININ ZAMANI GELDİ"
Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu Libya petrollerinin tekrar akma zamanının geldiğini bildirdi.
Kununu, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Libya petrollerinin tekrar akmasının ve suçlu ellere Libyalıların gücüyle vurulmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
TERHUNE VE TRABLUS'UN GÜNEYİNDEKİ MİLİSLER İÇİN UYARI
Kununu, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada ise başkent Trablus'un güneyi ve Terhune kentinde bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrıda da bulunmuştu.
Libya ordusu dün sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı.
Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.
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