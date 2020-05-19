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Son dakika: Libya ordusundan Hafter'e yeni şok! İki beldeyi daha ele geçirdiler

Son dakika haberine göre; ordusu, 'nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan iki beldeyi daha milislerinden kurtardıklarını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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LİBYA ORDUSUNDAN HAFTER'E YENİ ŞOK!
Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, birliklerinin, Tunus sınırı boyunca uzanan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerinde kontrolünü yeniden sağladığını belirtti.
Son dakika: Libya ordusundan darbeci Hafter'e yeni şok! İki beldeyi daha ele geçirdiler | Video SON DAKİKA: LİBYA ORDUSUNDAN DARBECİ HAFTER'E YENİ ŞOK! İKİ BELDEYİ DAHA ELE GEÇİRDİLER | VİDEO

Açıklamada, ordu birliklerinin, halk tarafından sevinçle karşılandığı ifade edildi.

'daki yerel basın, ordunun Bedr'de denetimi sağladığını aktarırken, askeri araçların beldede yayılmasına ilişkin görüntüleri servis etti.

Bedr ve Tici beldeleri, Libya ordusunun dün milislerden arındırdığı, ülkenin batısındaki stratejik 'nün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alıyor.

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