Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 890 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 894 bin 278’e çıktı. Virüs nedeniyle 320 bin 189 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 320 bin 189 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 908 bin 111 kişi de iyileşti.
EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 550 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 91 bin 978 kişi öldü.
VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
"Rusya (290 bin 678), İspanya (278 bin 188), Brezilya (255 bin 368), İngiltere (246 bin 406), İtalya (225 bin 886), Fransa (179 bin 927), Almanya (177 bin 289), Türkiye (150 bin 593), İran (122 bin 492), Hindistan (101 bin 261), Peru (94 bin 933), Çin (82 bin 960), Kanada (78 bin 72), Suudi Arabistan (57 bin 345), Belçika (55 bin 559), Meksika (51 bin 633), Şili (46 bin 59), Hollanda (44 bin 141), Pakistan (43 bin 966), Katar (33 bin 969) Ekvador (33 582), İsviçre (30 bin 597), Belarus (30 bin 572), İsveç (30 bin 377), Portekiz (29 bin 209), Singapur (28 bin 343), İrlanda (24 bin 200), Birleşik Arap Emirlikleri (24 bin 190) ve Bangladeş (23 bin 870)."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
"İngiltere 34 bin 796, İtalya 32 bin 007, Fransa 28 bin 239, İspanya 27 bin 709, Brezilya 16 bin 853, Belçika 9 bin 80, Almanya 8 bin 123, İran 7 bin 57, Kanada 5 bin 842, Hollanda 5 bin 694, Meksika 5 bin 332, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 171, İsveç 3 bin 698, Hindistan 3 bin 164, Ekvador 2 bin 799, Peru 2 bin 789, Rusya 2 bin 722, İsviçre 1886, İrlanda 1547, Portekiz 1231, Pakistan 939, Şili 478, Bangladeş 349, Suudi Arabistan 320, Birleşik Arap Emirlikleri 24 bin 190, Belarus 17, Singapur 22 ve Katar 15."
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Pakistan'da iki saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
- O bilgisayarlar tehlikede
- BAE şimdi yandı! Hafter'in kalesi düşünce gerçekler ortaya çıktı
- ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye saldırı
- Kanada’da ölenlerin sayısı 5 bin 943’e çıktı
- Trump'tan DSÖ ile ilgili flaş açıklama!
- ABD'de otomotiv sektörü faaliyete geçti
- Libya ordusundan yeni harekat!
- Trump'tan eski başkan Obama'ya çok sert sözler
- Papazdan su tabancasıyla kutsama!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller
- MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş ��ıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor