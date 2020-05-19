Son dakika: Çin ve Güney Kore'den korkutan açıklama! Son 24 saat corona virüs vaka sayıları açıkladı
Son dakika haberi göre; Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin'den ve virüs ile mücadelesi örnen gösterilen Güney Kore'den korkutan açıklama geldi. İki ülkede son 24 saat içerisinden yeni vakalar tespit edildi. İşte corona virüs vaka sayılarında 19 Mayıs Salı günü itibariyle son durum...
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin anakarasında son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka görüldü.
Yurt dışı kaynaklı vakalar ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, kalan üç vakadan 2'si Cilin, 1'i ise salgının ilk çıktığı Hubey eyaletinde olduğu belirtilirken, yeni can kaybı bildirilmedi.
85 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Vaka sayısının 82 bin 960'a, iyileşen sayısının 78 bin 241'e ulaştığı ülkede 85 kişinin tedavisi sürüyor.
Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNEY KORE'DE 13 VAKA
Diğer yandan Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 vaka saptandı.
Vakaların 6'sının başkent Seul ile 2'sinin Incheon, 4'ünün Ulsan kentlerinde, 1 vakanın da Gyeonggi eyaletinde olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısının 1181'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 11 bin 78'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 263 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Seul'de, 1 Mayıs'ta 5 gece kulübü ve bara giden ve Kovid-19 testi 6 Mayıs'ta pozitif çıkan bu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine 9 Mayıs'ta başkentteki kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.
İlk olarak, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 894 bini aşarken, 320 binden fazla insan hayatını kaybetti.
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