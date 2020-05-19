Son dakika: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü aştı
Son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 800'ü geçti. İyileşenlerin sayısı 33 bin 863 oldu.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 70 kişi daha yaşamını yitirdi.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 2 bin 834 oldu.
Kıtada vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak toplamda 88 bin 172'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı 33 bin 863 oldu.
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı Mısır'da 645, Cezayir'de 555, Güney Afrika'da 286, Fas ve Nijerya'da 192, Kamerun'da 140, Sudan'da 105'e yükseldi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- AB'den, Trump'ın DSÖ açıklamasına tepki
- ABD'de 230 binden fazla ölüm böyle engellendi!
- Oara nakil aracına baltalı soygun
- İkinci sıraya yükseldi! Rusya'da bilanço artıyor!
- "Şimdi ağlama sırası sende"
- Pakistan'da corona vaka sayısı 44.000'e yaklaştı
- AB'den İsrail'e net uyarı: Hukuka uy
- Mescid-i Aksa bayramdan sonra ibadete açılacak
- Sokak partisine polis baskını
- DSÖ'ye corona virüs soruşturması!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Türkiye corona canlı harita! 19 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu: Vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Türkiye Mart, Nisan, Mayıs koronavirüs tablosu: Dünden bugüne corona vaka sayısı ne kadar oldu? Kaç kişi öldü?
- Bayram genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
- Bayramda memlekete gidilecek mi? e-Devlet şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır?
- Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
- Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller
- MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları