19 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 800'ü aştı

Son dakika haberine göre kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 800'ü geçti. İyileşenlerin sayısı 33 bin 863 oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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AFRİKA'DA ÖLENLERİN SAYISI 2 BİN 800'Ü AŞTI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 70 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 2 bin 834 oldu.

Kıtada vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak toplamda 88 bin 172'ye yükselirken iyileşenlerin sayısı 33 bin 863 oldu.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 'da 645, Cezayir'de 555, Güney Afrika'da 286, Fas ve 'da 192, Kamerun'da 140, Sudan'da 105'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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