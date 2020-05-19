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Sosyal mesafeyi yok saydılar! Sokak partisine polis baskını

Dünyayı etkisi altına alan salgınında en çok can kaybının yaşandığı 'nin eyaletinde yasağa rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi iki ayrı sokak partisinde buluştu. Polis helikopterinin de havadan görüntülediği operasyonda, grubu dağıtmak isteyen polise ateş açıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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SOKAK PARTİSİNE POLİS BASKINI

salgınında merkez üssü haline gelen 'nin eyaletinde binlerce kişi sokak partisinde buluştu. DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti.

Volusia İlçesi Şerif Ofisi'nin şüphelendiği iki kişinin silahlı yakalamasının ardından sorgulama devam ederken, polis ekipleri 3 bin kişinin şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.

Sosyal mesafeyi yok saydılar! Sokak partisine polis baskını | VİDEO SOSYAL MESAFEYİ YOK SAYDILAR! SOKAK PARTİSİNE POLİS BASKINI | VİDEO

PARTİDE 1500 KİŞİ TOPLANDI

Polis helikopterinin de kullanıldığı operasyonda binlerce kişi sokakta ve evlerin içerisinde görüntülenirken, olay yerine giden emniyet güçleri kalabalığı dağıttı. Sadece bir sokakta onlarca araç olduğu görülmüş ve yüzlerce kişi parti yapmak üzere toplanmıştı.

Polis kalabalığa operasyon düzenledi, izinsiz grup dağıtıldı. Şerif Michael J. Chitwood yaptığı açıklamada, "Burada bu gece meydana gelen davranış tehlikeli, anlamsız, kabul edilemez ve toplumumuz için utanç vericidir. Bunu asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kalabalığı dağıtmak isteyen polis ve grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki polis olay yerinde yaralandı.

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