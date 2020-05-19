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Son dakika: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 92 bini geçti

Son dakika haberine göre 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1068 artarak 92 bin 64'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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ABD'DE KORKUNÇ RAKAM! SAYI 92 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 996 artarak 1 milyon 552 bin 140'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1068 artarak 92 bin 64'e yükseldi.

ABD'yi 299 bin 941 vakayla , 278 bin 188 vakayla ve 257 bin 396 vakayla izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK
Öte yandan , ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 361 bin 266 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 150 bin 87 vakayla ve 96 bin 485 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyon 330 bine, iyileşen sayısı da 359 bine yaklaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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