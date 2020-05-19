BAE şimdi yandı! Hafter'in kalesi düşünce gerçekler ortaya çıktı
Libya hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Vatiyye Askeri Üssü'nde ele geçirilen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhindeki delilleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunacağını açıkladı.
Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, "Fabrayer" televizyonuna yaptığı açıklamada, Libya ordusunun tamamen kontrolü sağladığı Vatiyye Askeri Üssü'nde ele geçirilen delillere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kablavi, "BMGK kararlarını ihlal eden BAE'nin Libya katliamındaki rolünü gösteren delilleri açıklayacağız. Hangi ülkelerin Libya'ya silah ambargosunu deldiğini kanıtlarıyla BMGK'ya sunacağız" dedi.
"HAFTER VE ONU TEMSİL EDEN KİŞİLER UZAKLAŞTIRILMADAN DİYALOG MÜMKÜN DEĞİL"
Öte yandan, Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, Hafter sahneden çekilmeden diyaloğun mümkün olmadığı belirtildi.
Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nüde kontrolün tamamen sağlanması üzerine yayımladığı yazılı açıklamada, "Libyalıların canını ve malını hiçe sayan savaş suçlusu darbeci Hafter ve onu temsil eden kişiler uzaklaştırılmadan, ayrıca darbe tehdidi ortadan kaldırılmadan siyasi diyaloğun olmayacağı" ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Hafter'e bağlı milislerin geri çekilmek ve devletin egemenliğine boyun eğmekten başka bir seçeneklerinin olmadığı, aksi halde yargılanacakları uyarısı yapıldı.
LİBYA MECLİSİ'NDEN OPERASYONLARA DESTEK
Başkent Trablus'taki Libya Meclisi de yazılı bir açıklama yayımlayarak Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolün sağlanmasından dolayı hükümeti tebrik etti.
Hükümete ülkenin tamamı Hafter güçlerinden temizlenene kadar operasyonların sürmesi çağrısı yapılan açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nün Hafter'in işgalinden kurtarılması için mücadele veren şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.
Libya ordusu, sabah saatlerinde Hafter kuvvetlerinin işgalinden tamamen kurtarılan Vatiyye Askeri Üssü'nde, BAE'nin temin ettiği Rus yapımı hava savunma sistemi ele geçirildiğini açıklamıştı.
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