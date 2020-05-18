18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Wuhan'da test kuyruğu: 3 milyon 750 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın önüne geçmek isteyen Çinli yetkililer, salgının ortaya çıktığı 'da her köşe başına test noktası kurdu. Asemptomatik vakaların panik yarattığı şehirde Wuhan kentinde şuana kadar 3 milyon 750 bin kişiye koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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WUHAN'DA TEST KUYRUĞU

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 316 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde testlerin ücretsiz olarak yapıldığı açıklandı.Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın önüne geçmek isteyen Çinli yetkililer, salgının ortaya çıktığı 'da her köşe başına test noktası kurdu. Asemptomatik vakaların panik yarattığı şehirde 10 günde 11 milyon kişiye tarama işlemi başladı.Vuhan kentinde şuana kadar 3 milyon 750 bin kişiye yapıldığı belirtildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Vuhan'da, semptom göstermeyenleri tespit etmek için nükleik asit testlerinin yaygınlaştırılacağı açıklanmıştı. medyasındaki haberde, kentin sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, koronavirüs testi yaptırmamış olan kişilere bu testlerin ücretsiz olarak yapıldığı belirtildi. Test masraflarının ise Vuhan Belediyesi tarafından karşılandığı ifade edildi.

KENTTE TEST MERKEZLERİ KURULDU

Virüsün tekrar yayılma riskini azaltmak için söz konusu testlerin kentin belirli noktalarında kurulacak merkezler tarafından yapılacağı kaydedildi. Evden çıkma durumu olmayan yaşlı ya da engelli bireyler için ise sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor.

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