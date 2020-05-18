Son dakika haberi: İnsanlar üzerinde denenmişti! İşte koronavirüs aşısının sonuçları

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 317 bin 303 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 milyon 837 bin 526 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 870 bin 564...

KORONAVİRÜS AŞISINDAN İLK SONUÇLAR GELDİ! BİRİNCİ FAZDA SONUÇLAR OLUMLU

- Kovid-19 aşı adayları arasında insan çalışmalarına ilk başlayan Moderna'nın, "mRNA1273" aşısı ile ilgili ilk sonuçlar geldi. Amerikan şirketinde yapılan açıklamada, Kovid-19 aşı testinin ilk fazda olumlu sonuç verdiğini duyurdu. Şirket yetkilileri, aşının güvenli olduğunun onaylandığını da açıklarken, deneye katılan 8 insanın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Açıklamayı yapan Dr. Tal Zaks, "Birinci fazda ilk verilere göre aşı bağışıklık sisteminin mücadelesine destek verdi" dedi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre; deney sonrasında deneklerden alınan antikorların, Kovid-19'u yenen hastaların antikorlarıyla aynı seviyede olduğu duyuruldu. Şirket "mRNA-1273" isimli aşının genel olarak güvenli olduğunu ve denekler tarafından tolere edilebildiğini açıkladı.

İKİNCİ FAZA ONAY, ÜÇÜNCÜ FAZ TEMMUZDA

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), geçen hafta şirketin ikinci faz çalışmalara geçmesine izin vermişti. İkinci fazda, daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılacağı ve daha fazla insan denek kullanılacağı açıklanmıştı. Moderna, temmuz ayında üçüncü faza geçmek istediğini duyurdu.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEN İLK AŞI

İnsanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk aşı olma özelliği taşıyan çalışmanın ilk dozu, 16 Mart tarihinde Seattle kentinde gönüllü Jennifer Haller'e enjekte edilmişti.

- İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 69 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 7 bin 57'ye, vaka sayısı ise 122 bin 492'ye ulaştı.

- Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 290 bin 678'e, ölü sayısı ise 2 bin 722'ye yükseldi.

- Brezilya toplamda 242 bin 313 vakayı, 16 bin 122 ölümü doğruladı.

- Suudi Arabistan'da vaka sayısı 57 bin 345 olurken, ölü sayısı ise 320'ye yükseldi.

- Hindistan'da toplamda 97 bin 577 vakayı 3 bin 41 ölümü doğruladı.

- Peru'daki vaka sayısı 92 bin 273'e, ölü sayısı ise 2 bin 648'e çıktı.

- Türkiye'de vaka sayısı 149 bin 435, ölü sayısı 4 bin 140 oldu.

- Worldometers verilerine göre; ABD'de Kovid-19 salgınında can kaybı 91 bin 60'a, vaka sayısı ise 1 milyon 531 bin 465'e yükseldi.

- İngiltere toplamda 243 bin 695 vakayı 34 bin 636 ölümü doğruladı.

- Almanya'da toplam ölü sayısı 8 bin 62'ye vaka sayısı ise 176 bin 933'e fırladı.

- Fransa'da vaka sayısı 179 bin 569'a, ölü sayısı 28 bin 108'e çıktı.

- Hollanda'da vaka sayısı 44 bin 141'e ulaşırken, ölü sayısı 5 bin 694 oldu.

- Belçika'da vaka sayısı 55 bin 559 olurken ölü sayısı 9 bin 80'e yükseldi.

- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 31 bin 908'e, vaka sayısı ise 225 bin 435'e yükseldi.

- Çin toplamda 82 bin 954 bin vakayı ve 4 bin 634 ölümü doğruladı.

- Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bin 258'e, ölü sayısı 744'e yükseldi.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 99'a, vaka sayısı ise 7 bin 54'e çıktı.

KAYNAK: HABER7