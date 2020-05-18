18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 59 ölü

Son dakika haberi... 'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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İSPANYA'DA SON 24 SAATTE 59 ÖLÜ

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