İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 59 ölü
Son dakika haberi... İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a çıktı
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