18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Son dakika: İngiltere'de koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Son dakika haber... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Son dakika haber... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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