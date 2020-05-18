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İran’da şoke eden görüntü! Böyle tören görülmedi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan ’da kapalı bir alanda toplanan bir grup,sosyal mesafeyi hiçe sayarak anma töreni gerçekleştirdi. O anlar ise amatör kameralarca an be an kayda alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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İRAN’DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! BÖYLE TÖREN GÖRÜLMEDİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan 'ın Kum şehrinde, onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şehit düştüğü ifade edilen İmam Ali bin Ebu Talib'i anmak için onlarca kişi kapalı bir alanda sosyal mesafe kurallarını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma törennde bir araya geldi.

İran’da şoke eden görüntü! Böyle tören görülmedi | Video İRAN’DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! BÖYLE TÖREN GÖRÜLMEDİ | VİDEO


Sosyal medyaya düşen görüntüyle ilgili İran polisinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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