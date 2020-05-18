İran’da şoke eden görüntü! Böyle tören görülmedi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İran’da kapalı bir alanda toplanan bir grup,sosyal mesafeyi hiçe sayarak anma töreni gerçekleştirdi. O anlar ise amatör kameralarca an be an kayda alındı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İran'ın Kum şehrinde, onlarca kişi sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şehit düştüğü ifade edilen İmam Ali bin Ebu Talib'i anmak için onlarca kişi kapalı bir alanda sosyal mesafe kurallarını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma törennde bir araya geldi.
Sosyal medyaya düşen görüntüyle ilgili İran polisinin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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