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Dış dünyadan izole yaşıyorlardı! Koronavirüs onları da vurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını, 'ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. kabilesinde ilk vakası tespit edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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KORONAVİRÜS ONLARI DA VURDU

Ekvador Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ekvador'da 'nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında tespit edildiği belirtildi.

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