Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'da camiye yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırıya tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarında bir caminin kapısına domuz kafası asılarak yapılan saldırının, Avrupa'daki ırkçılık ve İslam düşmanlığının son örneği olduğunu ve faillerin derhal yakalanması gerektiğini bildirdi.
Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Mübarek ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya'daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı."
Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Vaihingen Enz beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisinin kapısına önceki gün saat 23.30 sıralarında domuz kafası asılmıştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedilmiş, iki kişinin olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edilmişti.
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