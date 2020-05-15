İsrail'de Kovid-19 tedbirleri gevşetilmeye devam ediyor
İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirdiği tedbirleri gevşetirken, açık alanda sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği düğünlerin önünü açtı.
İsrail kabinesinin aldığı karar doğrultusunda açık havada en fazla 50 kişinin katılabileceği etkinlere izin verildi.
Söz konusu etkinliklerin düzenlenebilmesi için Kovid-19 nedeniyle getirilen sosyal mesafe kuralına uyulması, etkinlik boyunca davetlilerin maske takması zorunlu hale getirildi.
Bu kararla birlikte İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ertelenmek zorunda kalan düğün ve nişan gibi etkinlikler sınırlı sayıda katılımcıyla yapılabilecek.
AKTİF VAKA SAYISI 4 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ
Bu arada İsrail'de son günlerde yeni Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş dikkati çekiyor.
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 16 bin 589 vakanın tespit edildiği ülkede 266 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Geçen hafta sadece 200 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, iyileşen hasta sayısı 12 bin 587 olarak açıklandı.
Böylece İsrail'deki aktif Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 736'ya kadar düştü.
İsrail'de daha önce de salgın nedeniyle kapatılan okullarda eğitim kademeli olarak başlamış, alışveriş merkezleri ve pazarlar da yeniden açılmıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'da ölenlerin sayısı 5 bin 643'e çıktı
- Çin'de ürküten corona gelişmesi
- İtalya'nın Venedik kentinde patlama
- Rusya'dan ABD'ye koronavirüs tepkisi: Doğru olmaz
- ABD'de şiddetli deprem
- Wuhan'da kırmızı alarm verildi! Herkes sıraya girdi
- Meksika'da son 24 saatte 257 kişi öldü
- ABD'de ortalık karıştı! Silahlara sarıldılar
- Teşhis edilemeyen hastalık! Yüzlerce kişi öldü...
- Afrika'da korkutan Kovid-19 bilançosu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu