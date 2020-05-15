İsrail'de Kovid-19 tedbirleri gevşetilmeye devam ediyor

İsrail kabinesinin aldığı karar doğrultusunda açık havada en fazla 50 kişinin katılabileceği etkinlere izin verildi.

Söz konusu etkinliklerin düzenlenebilmesi için Kovid-19 nedeniyle getirilen sosyal mesafe kuralına uyulması, etkinlik boyunca davetlilerin maske takması zorunlu hale getirildi.

Bu kararla birlikte İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ertelenmek zorunda kalan düğün ve nişan gibi etkinlikler sınırlı sayıda katılımcıyla yapılabilecek.

AKTİF VAKA SAYISI 4 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Bu arada İsrail'de son günlerde yeni Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş dikkati çekiyor.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 16 bin 589 vakanın tespit edildiği ülkede 266 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta sadece 200 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, iyileşen hasta sayısı 12 bin 587 olarak açıklandı.

Böylece İsrail'deki aktif Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 736'ya kadar düştü.

İsrail'de daha önce de salgın nedeniyle kapatılan okullarda eğitim kademeli olarak başlamış, alışveriş merkezleri ve pazarlar da yeniden açılmıştı.