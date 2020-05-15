Son dakika: ABD'de şiddetli deprem

ABD'nin Nevada eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.ü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.