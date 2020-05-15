15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: ABD'de şiddetli deprem

Son dakika haberine göre, 'nin eyaletinde yerel saatle 04.03'te bir oldu. 6.4 büyüklüğündeki depremin geniş bir alanda hissedildiği bildiriliyor. Sarsıntı yerin yalnızca sekiz kilometre altında gerçekleşti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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ABD'DE ŞİDDETLİ DEPREM

'nin eyaletinde 6.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.ü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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