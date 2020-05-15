15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri 17 yaşındaki genç milyon dolarları elinin tersiyle itti! Tek istediği...

17 yaşındaki genç milyon dolarları elinin tersiyle itti! Tek istediği...

salgını ile birlikte internetin en popüler adreslerinden birisi haline gelen nCoV2019live isimli platformun kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi 8 milyon dolarlık reklam anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
ABONE OL
17 YAŞINDAKİ GENÇ MİLYON DOLARLARI ELİNİN TERSİYLE İTTİ! TEK İSTEDİĞİ...

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan (COVID-19) bugün küresel bir salgına dönüşmüş durumda.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA