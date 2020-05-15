Afrika'da korkutan Kovid-19 bilançosu!
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 75 bini geçti. Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 559'a ulaştı.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 75 bini geçti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 binden fazla artarak 75 bin 530'a yükseldi.
Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 559'a ulaştı.
Şimdiye kadar 27 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 571, Cezayir'de 529, Güney Afrika'da 238, Fas'ta 190, Nijerya'da 167, Kamerun'da 139, Sudan'da 91'e yükseldi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Wuhan'da kırmızı alarm verildi! Herkes sıraya girdi
- Meksika'da son 24 saatte 257 kişi öldü
- New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saatini astılar!
- Çin'de ürküten corona gelişmesi
- İtalya'nın Venedik kentinde patlama
- O ülkede şok! Çekirgeler ve hamam böcekleri istila etti
- ABD'de ortalık karıştı! Silahlara sarıldılar
- Kovid-19 Latin Amerika'da kritik seviyelere ulaştı
- Rusya’da korkutan Covid-19 artışı
- Teşhis edilemeyen hastalık! Yüzlerce kişi öldü...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu