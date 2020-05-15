Afrika'da korkutan Kovid-19 bilançosu!

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 75 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 binden fazla artarak 75 bin 530'a yükseldi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 559'a ulaştı.

Şimdiye kadar 27 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 571, Cezayir'de 529, Güney Afrika'da 238, Fas'ta 190, Nijerya'da 167, Kamerun'da 139, Sudan'da 91'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.