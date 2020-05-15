15 Mayıs 2020, Cuma
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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişi öldü

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti. Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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MEKSİKA'DA SON 24 SAATTE 257 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 477'ye çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 409 artarak 42 bin 595'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 28 bin 475 oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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