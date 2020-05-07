DSÖ'den Afrika için korkutan koronavirüs açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkili önlemler alınmadığı taktirde bir yılda 83 ila 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.
DSÖ Afrika Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, "Kontrol altına alınması için tedbirler başarısız olursa Afrika'da 29-44 milyon kişi Kovid-19'a yakalanabilir ve 83-190 bin kişi ölebilir." ifadesi kullanıldı.
Bu rakamların tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği kaydedilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti'nin "Bölgedeki birçok hükümet tarafından proaktif yaklaşım benimsenmezse Kovid-19 gelecek birkaç yılda hayatımızın bir demirbaşı olabilir. Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısına yer verildi.
Afrika kıtasında Kovid-19 görülen kişi sayısı 51 bin 698'e yükselirken vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana, Kamerun ve Gine oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- A Haber Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların perde arkasını analiz etti!
- Fransa'da gevşetme adımlarının tarihi açıklandı
- İngiltere'de can kayıplarının sayısı açıklandı
- İngiltere hükümetinden Türkiye açıklaması
- İngiltere'de 91 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
- İngiltere'ye gönderilen yardımla ilgili açıklama
- Trump ile Putin telefonda görüştü
- Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- İtalya'da son 24 saatte 274 ölüm
- ABD koronadan tedavi görenleri askere almayacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!