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DSÖ'den Afrika için korkutan koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkili önlemler alınmadığı taktirde bir yılda 83 ila 190 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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DSÖ'DEN AFRİKA İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA

Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, "Kontrol altına alınması için tedbirler başarısız olursa Afrika'da 29-44 milyon kişi Kovid-19'a yakalanabilir ve 83-190 bin kişi ölebilir." ifadesi kullanıldı.

Bu rakamların tahmin modeline dayalı bir araştırmada belirlendiği kaydedilen açıklamada, DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti'nin "Bölgedeki birçok hükümet tarafından proaktif yaklaşım benimsenmezse Kovid-19 gelecek birkaç yılda hayatımızın bir demirbaşı olabilir. Test yapmak, iz sürmek, tecrit ve tedavi etmemiz gerekiyor." çağrısına yer verildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 görülen kişi sayısı 51 bin 698'e yükselirken vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, , Fas, Cezayir, , Gana, Kamerun ve Gine oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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